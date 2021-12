Capodanno, corsa al test Covid. Farmacisti: a Genova notevole aumento positivi

Da quanto rilevato sui tamponi Covid effettuati nelle ultime settimane le positività sono in “notevolissimo aumento”.

Lo ha dichiarato il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello, che ha aggiunto: “Oggi ad esempio abbiamo registrato un tasso di positività nella nostra sola farmacia molto alto, circa del 15% sui test effettuati. Un’anomalia se si pensa che ieri era molto più basso, circa il 3-4%. Certo è un dato parziale.

Chi viene a fare il tampone in questa fase solitamente è motivato dal contatto con un positivo, o perché magari i figli hanno un positivo in classe. Moltissimi dei casi che accertiamo sono asintomatici.

Le vaccinazioni stanno procedendo nella norma, sui tamponi c’è grossa richiesta: come da dati nazionali sono sempre maggiori e c’è molta richiesta anche di tamponi self da acquistare e fare a casa, non tanto per il Green pass ma prima di vedere i parenti in questi giorni di festa, in vista del Capodanno e anche per chi ha esigenze di lavoro”.

In questi giorni le farmacie sono state prese d’assalto per un tampone dell’ultimo minuto in vista delle festività natalizie.

Ora, dopo una breve pausa, ripartono le richieste per quel che riguarda i tamponi, in vista del Capodanno.

Richiestissimi, quasi esauriti e difficili da trovare i kit per i test Covid nasali fai dai te, sui quali Castello ha spiegato: “L’affidabilità è alta ma nel momento in cui si esegue in modo corretto il test. Ai nostri clienti raccomandiamo di seguire scrupolosamente le istruzioni”.