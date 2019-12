Capodanno a Genova, tutto quello che c’è da sapere

Una lunga festa che occuperà le serate dei genovesi, dei turisti e degli ospiti della nostra città, dal 29 al 31 dicembre, con tre notti di musica per tutti i gusti e un continuo alternarsi di cantanti, musicisti Dj, youtuber e rapper.

Oltre agli sponsor l’evento è sostenuto anche attraverso proventi dell’imposta di soggiorno.

L’amministrazione comunale ha previsto una serie di disposizioni per la sicurezza delle piazze e delle vie della città che ospiteranno le manifestazioni in programma. Dalle modifiche della viabilità al divieto di circolazione e di sosta, dalle misure in tema di botti e fuochi d’artificio a quelle per l’utilizzo dei contenitori in vetro.

“Offriremo ai genovesi e ai tanti turisti che sono ospiti della città – sottolinea l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli – uno spettacolo lungo tre notti e in diverse location. Il cuore sarà naturalmente piazza De Ferrari, ma la città si accenderà anche con gli appuntamenti al Porto Antico e con le tante iniziative previste nella Notte di San Silvestro in via Garibaldi, a Palazzo Ducale. Abbiamo pensato a una serie di provvedimenti per salvaguardare l’incolumità pubblica e perché il divertimento sia sicuro e sano. Imponente anche lo sforzo per assicurare un servizio pubblico che consenta ai cittadini e ai turisti di muoversi in città. Con il mio collega Matteo Campora, per quanto riguarda il servizio Amt, abbiamo deciso di estendere le corse fino alle ore 4, un’ora in più rispetto allo scorso anno. La Metro nella notte di San Silvestro funzionerà non stop. Anche il servizio taxi è stato potenziato. Vorrei ringraziare tutti coloro – e sono tanti – che hanno lavorato e lavoreranno per la buona riuscita di questo Capodanno lungo tre giorni”.

Circolazione e sosta veicolare in alcune strade del centro cittadino

È istituito il divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 7.00 di domenica 29 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1° gennaio 2020 su ambo i lati delle vie Dante, Vernazza, Petrarca e Ceccardi.

Divieto di transito e di sosta in piazza De Ferrari dalle ore 16 del 29 dicembre alle ore 5 del 30 dicembre (e comunque fino a cessate esigenze) e dalle ore 16 del 30 dicembre alle ore 5 del 31 dicembre e dalle ore 16 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio.

Divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 19.00 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1° gennaio 2020 in via Gramsci, controviale altezza Darsena, nelle aree di sosta blu area e Bus Turistici.

Servizio taxi

Il Servizio taxi sarà potenziato con circa 160 auto in più il 29 e 30 dicembre; con 300 auto in più il 31 dicembre. Ciò grazie ad una diversa modulazione degli orari e dei i turni assegnati ai concessionari per garantire un servizio taxi adeguato durante le giornate dal 29 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, in cui si prevede un significativo aumento della mobilità cittadina soprattutto nelle ore pomeridiane, serali e notturne. Con il divieto di transito in Piazza De Ferrari, il parcheggio taxi sarà in via Ceccardi e in via Dante.

Servizi Amt

In occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi in programma.

Bus

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 2.30 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante, la Valbisagno, il Ponente e la Valpolcevera.

Martedì 31 dicembre

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 4.00 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante e la Valbisagno; da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente e la Valpolcevera.

Metro

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

La metropolitana effettuerà l’ultima corsa da Brignole alle ore 2.30 e da Brin alle ore 2.06.

Martedì 31 dicembre

La metropolitana sarà in servizio non stop per tutta la notte.

Ascensore Castelletto levante

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

L’ascensore sarà aperto fino alle ore 2.00 del mattino.

Martedì 31 dicembre

L’ascensore sarà aperto fino alle ore 3.00 del mattino.

Per le variazioni temporanee di percorso delle linee bus si rimanda al sito di Amt

Le disposizioni per botti, fuochi d’artificio e spray urticanti

In occasione del «Tri-Capodanno», l’amministrazione comunale richiama tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza.

Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 19.30 del 29 dicembre alle ore 7 del 30 dicembre, dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 7 del 31 dicembre e dalle ore 19.30 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio sarà quindi vietata la detenzione di ogni tipo di artificio pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

Si richiama anche l’art. 21 del Regolamento di polizia urbana che pone, fra gli altri, il divieto di fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo, nonché in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone.

Nell’area di De Ferrari dalle ore 19 del 29 dicembre fino al termine dello spettacolo, dalle ore 19 del 30 dicembre fino al termine dello spettacolo e dalle ore 19 del 31 dicembre fino al termine dello spettacolo la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia ubicato in via Petrarca.

L’inosservanza di queste regole, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Distribuzione e consumo di bevande in contenitori di vetro o metallici

Limitatamente alla zona di Piazza De Ferrari, compreso nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, Vico Fsalamonica, via della Cassa di Risparmio, via XXV aprile incrocio Via Roma e Piazza Labò, è vietato:

– dalle ore 20 del 29 dicembre alle ore 7 del 30 dicembre, dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 7 del 31 dicembre la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici.

– dalle ore 19.30 del 29 dicembre alle ore 7 del 30 dicembre, dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 7 del 31 dicembre la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici.

– dalle ore 20 del 29 dicembre alle ore 7 del 30 dicembre, dalle ore 20 del 30 dicembre alle ore 7 del 31 dicembre la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. E’ consentita la sola detenzione e consumo di bevande esclusivamente contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.

Su tutto il territorio cittadino sono vietate:

– dalle ore 19.30 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1 gennaio 2020 la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del “Porto Antico”

– dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

– dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. E’ consentita la sola detenzione e consumo di bevande esclusivamente contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.

Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio è consentita la vendita, somministrazione nonché la detenzione e il consumo di bevande, in area pubblica e/o aperta al pubblico, esclusivamente in contenitori di plastica o di cartone. Tale prescrizione non opera per le pertinenze di pubblici esercizi.

L’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. All’atto della contestazione delle violazioni è stabilito il sequestro del contenitore di vetro/metallo detenuto dal trasgressore dopo averlo privato del suo contenuto; è fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Su tutto il territorio comunale, nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio 2020, è prevista la sospensione degli effetti limitativi stabiliti con ordinanze sindacali nei confronti delle attività di somministrazione di cibi e bevande, di quelle di artigianato alimentare nonché dei circoli privati, consentendo pertanto:

– che le attività di somministrazione di cibi e bevande nonché quelle artigianali ubicate su tutto il territorio cittadino possano proseguire l’attività senza limiti temporali;

– che i circoli privati ubicati su tutto il territorio cittadino possano proseguire la somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura nonché le attività rumorose ad essi connesse senza limiti temporali, ferme restando le limitazioni stabilite dai nullaosta acustici ai sensi di legge.

Tutti gli appuntamenti

Un “ingresso” nel 2020 con uno dei più lunghi party di fine anno di sempre. Il Capodanno di Genova sarà, infatti, triplicato in altrettante serate con un continuo alternarsi di cantanti, musicisti Dj, youtuber e rapper.

La tre giorni di “divertimento no-stop” inizierà con i Mates. Si tratta del gruppo di creator più seguito sul web, nato nel 2015 grazie all’incontro di Anima, St3pny, Surry e Vegas, vere e proprie star di internet a cui, nel 2018, si è unito Jayden, la mascotte umanoide con le sembianze di un panda, nel ruolo di produttore musicale.

Alle 22.00 sarà il momento della musica di Gabry Ponte, dj di fama mondiale oltre che produttore discografico e conduttore radiofonico, che anima dal 1993, con la sua musica, le discoteche italiane e non solo, scalando le classifiche dance nazionali e internazionali e vincendo premi prestigiosi nel campo discografico, tra cui diversi dischi di platino. Gabry Ponte ha collaborato e collabora con importanti artisti del panorama musicale: nel 1998 comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone) con i quali crea gli Eiffel 65, da cui si separerà nel 2005. Dagli anni Duemila sono usciti decine di singoli, oltre a una serie di raccolte con remix e tre EP, affermandosi grazie anche la vendita, ogni anno, di milioni di dischi.

Lunedì 30 dicembre alle 20, una giornata all’insegna di giovani protagonisti del mondo dello spettacolo come Awed e i suoi amici, un trio di giovanissimi youtuber che rispondono ai nomi di Simone Paciello, in arte Awed, youtuber, scrittore e attore italiano; Riccardo Dose, anche lui youtuber e attore italiano che ha fatto dell’ironia e della parodia i suoi caratteri distintivi; altro componente del gruppo è Amedeo Preziosi.

Il tris di giovani artisti sono tutti particolarmente famosi, amati e seguiti sul web dal pubblico più giovane: ad esempio Awed ha un canale che raccoglie 2,2 milioni di iscritti con 588 milioni di visualizzazioni dei suoi video.

Altro rapper, questa volta genovese, presente sul palco di De Ferrari sarà Cromo al secolo Matteo Cerisola, classe 1998. Ha iniziato quindicenne la sua avventura musicale aspirandosi ai primi rapper americani “old-school” e ha creato uno stile unico e originale che lo ha reso subito riconoscibile. Dopo vari riconoscimenti raccolti nel mondo stream, nel 2018 pubblica il suo album di esordio “Oro cromato” coinvolgendo amici e colleghi: Vegan Jones, Young Slash, Vaz Tè.

La serata prosegue, alle 22.00, con i Boomdabash, gruppo rap pugliese (il cui nome viene da boom da bash, “esplodi il colpo”) attivo già dal 2002 nel panorama musicale italiano. Negli anni i Boomdabash possono vantare prestigiose partecipazioni ai migliori festival reggae d’Europa e d’Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l’Arezzo Wave e l’MTV New Generation Contest. Grazie a numerose collaborazioni con altri artisti come Fedez, Bluebeaters, Alessandra Amoroso, J-Ax, Sud Sound System, Alborosie e Gentleman continuano ad affermarsi nel panorama artistico italiano.

Ricordiamo nel 2018 “Barracuda”, con un featuring Fabri Fibra e Jake La Furia e “Non ti dico no”, con Loredana Berté e infine nel 2019, la band ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Per un milione”.

Nella sera di san Silvestro, martedì 31 dicembre, l’appuntamento della lunga notte di Capodanno, comincia alle 21.30, con ill rapper Tedua – vulgo Mario Molinari- nato nel 1994 a Cogoleto e cresciuto a Milano. Attivo dal 2014 dopo aver pubblicato in free download le sue canzoni, è del 2017 il suo primo progetto discografico distribuito da una major, nel 2018 l’album “Mowgli – il disco della Giungla” è primo nella classifica di vendita.

Lo show di Tedua, precede la vera punta di diamante della serata, con la festa che entrerà nel vivo alle 22.30 con un’artista del calibro di Giusy Ferreri che ha bisogno di poche presentazioni.

L’artista di origine palermitana è stata protagonista nel 2008 della I edizione del talent show italiano “X Factor”, questa esperienza le ha permesso di affermarsi in campo discografico con diversi EP e a partecipare a tre edizioni del Festival di Sanremo nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male.

Nel 2015 la canzone “Roma-Bangkok”, in cui Giusy Ferreri duetta con Baby K, si afferma come tormentone dell’estate, cosa che si è ripetuta nel 2018, quando vince insieme a Takagi & Ketra, il Wind Summer Festival 2018 con Amore e capoeira.

Durante tutte le tre serate, nell’intervallo degli spettacoli, saranno trasmesse sugli schermi del palco alcune “pietre miliari” della storia del rock a cominciare, domenica 29, dal concerto di Woodstock del 1969, a seguire, lunedì 30, il film del 1971 dei Pink Floyd a Pompei e infine, martedì 31 dicembre, il concerto del 2016 dei Rolling Stones a Cuba.

Altri appuntamenti per la notte di San Silvestro

Strada Nuova

Via Garibaldi, i palazzi dei Rolli, il museo di palazzo Bianco e palazzo Tursi presentano un programma vario e interessante.

La notte di Capodanno può iniziare dall’atrio del museo di palazzo Bianco, con “Pinocchio al museo”, un adventure game a metà tra il videogioco e la caccia al tesoro. Serve circa un’ora di tempo e uno smartphone per trovare i QR Code nascosti, risolvere gli enigmi disseminati nei palazzi ed effettuare scelte che modificheranno la storia di Collodi. Sarà un nuovo modo per vivere il museo, le partenze sono tre: alle 20.30; 22.00; 0.15.

Info: Bookshop Musei di Strada Nuova 010 2759185 Prenotazioni: www.happyticket.it

Nel quadro delle aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli per la notte di Capodanno aprirà anche quest’anno il palazzo Tobia Pallavicino, sede cinquecentesca della Camera di Commercio di Genova, in via Garibaldi 4. Dalle 21 all’una saranno aperti e visitabili liberamente l’atrio e il piano nobile, con la straordinaria bellezza della Sala Dorata con i celebri specchi, gli stucchi dorati e gli affreschi di Lorenzo De Ferrari.

Anche palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di via Garibaldi 7, propone una giornata speciale per Capodanno alla scoperta di Bernardo Strozzi. Martedì 31 dicembre, dalle 10 alle 18 e dalle 21 all’una sarà possibile scoprire le opere e la carriera del prete genovese a cui è dedicata la mostra monografica “Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista del colore” festeggiando l’inizio del 2020 con un brindisi speciale. La mostra, con oltre quaranta opere, presenta anche circa 15 opere mai esposte e cinque inediti assoluti.

Per info e prenotazioni: 010 0983860 (orario lavorativo) – cell. 3938246228 (prefestivi/festivi). www.palazzolomellino.org

In più dalle ore 22 la via, gli atri dei palazzi e di Tursi saranno animati dalla “Tanto Grass Gang Band”, che proporrà cadenze jazz, pop e funk coinvolgendo il pubblico nella musica e nel ballo.

Dalle ore 23,30 brindisi e un benvenuto al 2020 nel cortile di palazzo Tursi e dopo la mezzanotte ancora musica sulle note del violino Vuillaume (liutaio prediletto da Paganini) di Andrea Cardinale, della chitarra Ramirez (appartenuta a Andres Segovia) di Josè Scanu e del flauto di Gaia Godani per ascoltare celebri brani di Nicolò Paganini e Gioachino Rossini arrivando al ‘900 con il tango classico e di Piazzolla con un occhio alla musica del cinema e un omaggio alla canzone classica e non solo.

Porto Antico

La piazza delle Feste con vista sul Porto Antico si aprirà alle 22.00 (ingresso libero) a Calata Falcone Borsellino con l‘orchestra di Fiati della Città di Cinquefrondi e i suoi 50 elementi propongono un repertorio musicale di alta qualità che spazia dai brani classici di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini fino ad arrivare a Enrico Morricone, Nicola Piovani e Leonard Cohen.

Dopo il brindisi di mezzanotte il divertimento prosegue fino all’alba con uno scatenato DJ SET.

A piazzale Mandraccio si potranno trovare gli artisti della XIX edizione di “Circumnavigando – Festival Internazionale Circo Teatro – Fool Immersion” sotto il tendone da circo dalle ore 22 uno spettacolo unico fatto di acrobazie, teatro, danza e musica insieme alla Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque (ingresso a pagamento).

Anche per più piccoli e le loro famiglie “La città dei bambini e dei ragazzi” nei Magazzini del Cotone dalle 21 resterà aperta tutta la sera con un programma di giochi, laboratori e animazioni speciali: uno stravagante scienziato accompagnerà i bambini alla scoperta dei cambiamenti climatici e del sempre più delicato equilibrio dell’ecosistema, mentre giocolieri ed equilibristi daranno il benvenuto ai partecipanti alla serata e introdurranno al colorato e festoso Circobus. (Ingresso a pagamento).

Non si può trascurare poi “SAN SILVESTRO SUL GHIACCIO” la pista di pattinaggio sarà aperta (ingresso a pagamento) dalle 22 alle 5 del 1 gennaio. Un Capodanno con tanta musica, luci e brindisi a mezzanotte.

Palazzo Ducale

Cultura, cena di gala e tante sorprese tra brindisi e festeggiamenti in uno dei cuori pulsanti del turismo cittadino. Palazzo Ducale si apre alla città e le sue mostre saranno visitabili fino 2 per festeggiare l’ultima notte dell’anno all’insegna dell’arte e della bellezza.

In più “Aspettando gli Anni Venti” esattamente un secolo dopo, un cenone in stile e con l’accompagnamento della Genova Swing Band e naturalmente la mostra “Anni Venti in Italia”.

E’ prevista anche l’accoppiata visita alla mostra “Anni Venti in Italia” e brindisi di mezzanotte con spumante, panettone e mandarini nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Anche per gli appassionati di Hitchcock e Banksy ci sono varie possibilità, per chi vuole trascorrere un Capodanno originale all’insegna dell’arte: la serata si snoderà tra Buffet & Drink nella sala del Fondaco di Palazzo Ducale e le mostre “Il secondo principio di un artista chiamato Banksy” e “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”. Una serata esclusiva, con locale dedicato, buffet e brindisi di mezzanotte oppure spumante, panettone e mandarini sempre nel Loggiato del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

Ricordiamo che ogni aggiornamento del programma di tutte le manifestazioni legate al Capodanno saranno sul sito visitgenoa.it