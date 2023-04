Caos Autostrade, altro incidente in A26: coda 9 chilometri Masone-Ovada

Ancora un altro incidente stamane sull’A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione nord.

Un Tir si è intraversato all’altezza del km. 14 ed è stato subito caos. A un paio d’ore dall’incidente, intorno alle 12.30, si sono registrate code lunghe fino a 9 chilometri.

Secondo quanto riferito, il mezzo pesante si sarebbe intraversato autonomamente sulla carreggiata. Il conducente del Tir, per fortuna, non risulta in gravi condizioni ed è stato soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118.

Il traffico autostradale è rimasto bloccato dalle 10.30 circa, con pesanti conseguenze sulla viabilità ordinaria.

L’entrata consigliata, hanno riferito i responsabili di Autostrade per l’Italia, verso il Piemonte è quella di Ovada, mentre l’uscita consigliata provenendo da Genova Voltri è quella di Masone.

Da segnalare anche un chilometro di coda sull’A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per cantieri.