Cantieri in corso a Chiavari. Al via il rifacimento della pavimentazione stradale in alcune zone della città.

Una prima parte di lavori riguarda corso Lavagna, dall’incrocio con via Gastaldi fino ad arrivare a viale Kasman, tutti interventi finanziati da Ato, per poi proseguire in alcuni tratti di via Piacenza, di via Magenta e via Entella, fino a giungere all’incrocio con Corso Lavagna, questi ultimi a carico di Iren.

Il consigliere delegato al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba, spiegano:

“Abbiamo raggiunto un accordo con Iren e Ato che hanno provveduto subito a far partire i lavori di riasfaltatura delle strade che sono state precedentemente oggetto di lavori di pulizia e manutenzione dei sottoservizi e dei canali.

Un lavoro di squadra che ci ha permesso di intervenire e risolvere le diverse criticità che abbiamo individuato in molte zone della città, nell’interesse dei cittadini”.