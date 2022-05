Campionato Intercircoli: tutti i vincitori della 31a edizione

L’ultima regata del Campionato Intercircoli, domenica primo maggio nel campo denominato Charlie, incoronata i vincitori dell’edizione 2022. Imxtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano) firma la classe Regata Crociera davanti a Paola 3 di Stefano Vittorio Pozzi (Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto) e Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). Applausi per Adrigole di Francesco Giordano (Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto), leader della classe Gran Crociera con buon margine su Mediterranea di Marco Pierucci (Canottieri Domaso) e Miran di Sergio Somaglia (Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto). Jaws di Matteo Mori (CV Elbano) va a segno nella classe J24 davanti a Fi..nalmente di Olga Finollo (LNI Genova) e Miolo Do Pan di Alessandra Macrì (LNI Sestri Ponente). E’ Joke di Nicola Odone (YCI) il vincitore della classe J80 con Tabuj di Francesco Rebaudi (CV S. Margherita Ligure in seconda posizione e GS Design di Claudio Cicconetti (CV Vernazzolesi) in terza.

“La gara è stata essenzialmente caratterizzata da un vento leggero, disteso, costante sui tre/quattro nodi e da un mare calmo che hanno permesso un evento che è stato definito bello e piacevole – racconta il coordinatore Giuseppe Scarfì – Il cielo ha evitato di scaricare sui partecipanti le lacrime di pioggia che erano state previste nei bollettini meteorologici e ha deciso di bagnarli solo nella fase del rientro, senza peraltro essere eccessivo”.

Nel corso della regata non ci sono state sorprese, l’unica novità è stato il percorso, poiché è stato adottato il quello n° 3, cioè il triangolo olimpico, che invece d’essere il solito bastone era costituito da un triangolo più un bastone. Superate le difficoltà della partenza i regatanti hanno navigato per la maggior parte del percorso su un bordo, circa l’ottanta per cento, e molto meno sull’altro, circa il venti per cento. Altra piccola novità è stata, a un certo punto, il vento che poteva sembrare apparentemente uno scirocco e invece si è rivelato un ponentino che ha permesso alle barche di procedere mediamente a una velocità di quattro nodi all’andatura di bolina e di tre nodi di poppa. Il vento debole ha naturalmente favorito le barche di maggiore dimensione che hanno tagliato la linea del traguardo per prime.

Le barche vincitrici verranno premiate sabato 7 maggio alle 17:30 presso la sede della Lega Navale Italiana di Genova Sestri Ponente. “In quella data verranno tirate le somma di un lavoro organizzativo molto complesso che tuttavia ha permesso ai responsabili del campionato di portare a termine lo stesso in maniera pienamente soddisfacente e come ormai non accadeva più da tempo” conclude Scarfì.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela il Pontile, ASDN “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale e Soc. Ass, Associazione Sportiva Pesca e Ricerca (ASPER), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA e Club Vela Pegli.

Ulteriori aggiornamenti sul sito www.intercircoli.org