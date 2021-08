Camminando alla scoperta di Moneglia. A via domani 24 agosto la passeggiata gratuita a San Bartolomeo alla scoperta delle varie frazioni.

Camminando alla scoperta di Moneglia. Escursione gratuita.

Martedì 24 agosto 2021

Camminando a… San Bartolomeo

Escursione gratuita in occasione della festa patronale a Littorno, frazione di Moneglia e da Littorno a Comeglio

Il LabTer Tigullio prosegue il ciclo di attività estive rivolte ai cittadini e ai turisti del ciclo “Camminando a…” dedicato alla (ri)scoperta delle frazioni di Moneglia.

Nella mattinata di martedì 24 agosto vi accompagna in escursione da Moneglia a Littorno, per la festa patronale di San Bartolomeo, e da Littorno a Comeglio.

Sarà il modo migliore per apprezzare dall’alto la forma particolare di Moneglia, chiuso come un “anfiteatro” fra due promontori.

La camminata sarà il pretesto per ripercorrere antichi tracciati e scoprire a poco a poco la storia dei piccoli borghi attorno a Moneglia, visitando chiese che solitamente sono chiuse.

L’itinerario partirà da Moneglia, ci porterà a raggiungere salendo prima la frazione di Littorno nell’orario in cui si svolgerà la Messa per la festa patronale di San Bartolomeo, che si celebra proprio il 24 agosto, poi proseguirà lungo l’asfalto quasi in piano.

Si proseguirà poi alla scoperta dei resti dell’antico edificio di culto di San Bernardo di Stozio, località situata tra Littorno e Comeglio, contraddistinta da una storia particolarmente curiosa, e infine si raggiungerà il piccolo borgo di Comeglio, per poi scendere nuovamente in paese.

Indicazioni

Si partirà dalla piazzetta della Pro Loco in Corso Libero Longhi 32 a Moneglia alle ore 7.30 per percorrere la mulattiera che, in passato, quando non esisteva la carrozzabile, portava a Littorno. Termine dell’escursione: ore 11.30-12.

Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti, anche ai bambini.

Per le temperature stagionali e per le caratteristiche del sentiero, occorre tuttavia avere un’abitudine a camminare e indossare scarpe adeguate, con suola scolpita.

E’ consigliato portare con sé un cappellino per il sole e un’abbondante scorta d’acqua.

L’iniziativa è gratuita, finanziata dal Comune di Moneglia nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale per la Bandiera Blu, ed è patrocinata dall’Associazione Turistica Pro Loco.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al LabTer Tigullio

email labter@comune.sestri-levante.ge.it, o all’ufficio turistico della Pro Loco, tel. 0184 490576, o via whatsapp al n. 3403975650.

In caso di maltempo l’escursione verrà rimandata.