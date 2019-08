Camion si ribalta sulla strada di Lerici, l’intervento dei VVF

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri mattina a Lerici, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un camion a due assi, impiegato per lavori in una strada privata, è precipitato capovolgendosi per circa cinque metri, sulla via Matteotti, importante strada densamente frequentata che collega Lerici con il versante della Val di Magra, andando ad impattare contro un camper in transito.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala Operativa disponeva l’immediato invio della squadra del Distaccamento di Sarzana, che giungeva sul posto con cinque unità operative a bordo di una APS (Autopompaserbatoio) e un mezzo fuoristrada, e dell’Autogru dalla Sede Centrale con due unità operative.

L’opera dei Vigili del Fuoco si è divisa in più fasi tutte svolte con l’ausilio dell’Autogru: accertata l’assenza di persone coinvolte dall’evento, si è proceduto ad un primo sollevamento del camion onde permettere la rimozione del camper; a questo punto si è dovuto attendere l’intervento della ditta per la bonifica della sede stradale, dopo di che si è potuto a ribaltare il camion per farlo appoggiare sulle sue ruote.

Successivamente l’autogru VVF ha provveduto a posizionare il camion su un pianale rimorchiato.

La Polizia Locale di Lerici ha provveduto alla chiusura del tratto stradale interessato dall’evento per permettere lo svolgimento delle complesse e articolate manovre di recupero.