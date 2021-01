Camera Commercio Genova, Attanasio confermato presidente

Luigi Attanasio è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova fino al 2026.

Ed è stato rieletto per acclamazione da un consiglio camerale fortemente rinnovato sia nel numero ridotto a 25 consiglieri con ben 13 nuovi ingressi.

La riunione di insediamento del consiglio si è svolta in modalità online con tutti i consiglieri presenti.

“La mia prima preoccupazione – ha detto il presidente appena eletto – va alle imprese che rischiano di non sopravvivere a partire da quelle del turismo e ce la metteremo tutta per aiutarle e lavoreremo per far avanzare il Libro Bianco delle Infrastrutture e abbiamo già in cantiere ai primi di febbraio un incontro con la cabina di regia di Piemonte e Lombardia. A febbraio l’elezione della nuova Giunta camerale”.

I nuovi ingressi nel consiglio camerale sono Giovanni Mondini e Luca Pallavicini per l’industria, Roberto Gennai per l’artigianato, Aldo Werdin, Roberta Mazza e Massimiliano Spigno per il commercio, Mattia Rossi per la cooperazione, Stefano Messina e Barbara Banchero per i trasporti, Gianluca Guaitani per il credito, Paolo Pessina per i servizi alle imprese, Giancarlo Guarneri per i lavoratori e Stefano Salvetti per i consumatori.

I Confermati: Paolo Corsiglia per l’agricoltura, Filippo Dellepiane per l’industria, Paola Noli e Felice Negri per l’artigianato, Paolo Odone, Ornella Caramella, Franco Aprile per il commercio, Alessandro Cavo per il turismo, Alessandro Pitto per i trasporti, Luigi Attanasio e Massimo Giacchetta per i servizi alle imprese, Maurizio Michelini per i professionisti.