Cambio orario Bus Amt provinciale lunedì 21 novembre.

Lunedì 21 novembre cambio al servizio Bus Amt del trasporto provinciale e nuove corse per gli studenti.

Da lunedì 21 novembre il servizio provinciale Bus Amt Genova e provincia sarà oggetto di alcune modifiche volte a migliorare sempre più l’offerta di trasporto rivolto ai piccoli Comuni.

Val Fontanabuona.

La corsa dei giorni scolastici (da lunedì a venerdì) della linea 939 in partenza alle 6.45 da Monleone sarà suddivisa in due percorsi:

– partenza alle 7.00 da Monleone con arrivo a Favale alle 7.22 (linea 818);

– partenza alle 7.11 da Monleone con transito a Verzi alle 7.25 e arrivo a Lorsica alle 7.39 (linea 939).



Anche la corsa della linea Bus 939 in partenza alle 14.17 dalle scuole di Cicagna sarà suddivisa in due percorsi:

– partenza alle 14.17 dalle scuole di Cicagna con arrivo a Favale alle 14.48 (linea 818);

– partenza alle 14.17 dalle scuole di Cicagna con transito a Lorsica alle 14.41 e arrivo a Verzi 14.55 (linea 939).

Alta Val Bisagno.

Sempre nei giorni feriali, verrà inserita una nuova corsa della linea 726 in partenza da Genova Prato diretta a Scoffera, via Davagna, alle ore 15.40, mentre la corsa della linea 831 in partenza da Genova Prato delle ore 14.05 per Marsiglia, e il relativo ritorno, saranno posticipate di 10 minuti.

Alta Val Trebbia:

La corsa delle 14.53 della linea 927 in partenza da Torriglia, con destinazione Garaventa e Caprile, verrà anticipata alle ore 14.36. La corsa di ritorno da Caprile per Torriglia partirà alle 15.08.

Mentre per la linea 926, la corsa delle 16.18 da Torriglia per Casanova verrà anticipata alle 15.12 con partenza da Bargagli, transitando da Montebruno (15.45), Loco, Fontanigorda, Casanova (16.10) per terminare a Rovegno alle 16.25.

Valle Scrivia agevolazione studenti.

In valle c’è l’introduzione di 3 corse nei giorni di scuola. Da lunedì a venerdì, consentirà di migliorare l’offerta di trasporto per studenti e lavoratori da e per Genova: Linea 730:

– partenza alle 6.30 da Busalla per Pontedecimo (arrivo alle 7.00)

– partenza alle 7.30 da Busalla per Pontedecimo (arrivo alle 8.00)



Linea 727: partenza alle 13.35 da Genova Brignole per Avosso, via autostrada.

Gli orari del servizio invernale si possono consultare sul sito AMT www.amt.genova.it al seguente link https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/ oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando la APP AMT. ABov