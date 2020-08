22° Suq Festival Genova 2020 – Teatro del Dialogo, Teatro, musica, danza, incontri, mostra, cucine dal mondo

ALLERTA METEO: IL SUQ FESTIVAL OGGI POSTICIPA L’APERTURA ALLE ORE 18. CONFERMATI L’INCONTRO CON SABRINA GIANNINI E LO SHOWCOOKING DI CHEF KUMALE’, MA TRASFERITI SOTTO IL TENDONE IN PIAZZA DELLE FESTE. RINVIATO A DATA DA DESTINARSI IL CONCERTO PER ROBERTA ALLOISIO “DONNE IN MUSICA”

A causa dell’allerta meteo la seconda giornata del 22° SUQ Festival, sabato 29 agosto 2020, subisce alcune variazioni, per non creare difficoltà al pubblico nel rientro serale. Il SUQ Festival al Porto Antico di Genova oggi posticipa l’apertura alle ore 18: confermati l’incontro con Sabrina Giannini La rivoluzione nel piatto e lo Showcooking con Chef Kumalé, ma trasferiti al riparo sotto il tendone in Piazza delle Feste. Alla fine dello Showcooking, la Camera di Commercio di Genova e Genova Gourmet hanno organizzato una sorpresa in onore di Nabil, a lungo protagonista del Suq, uno chef che per 30 anni ha interpretato a Genova la cucina araba, diventando un pezzo importante della ristorazione genovese e della città: in sua presenza verrà lanciato un nuovo cocktail a lui dedicato, ideato dal bartender Fabio Parodi.

Tutto ciò che era in programma prima delle ore 18, cioè il laboratorio Suq dei bambini e l’incontro Mafie corruzione e traffici. Criminali in Liguria sono stati annullati. Il concerto Donne in musica, dedicato a Roberta Alloisio, è rinviato a data da destinarsi.

Il SUQ 2020 si è aperto venerdì 28 agosto con il tutto esaurito e per Canto di passo di Marco Aime, spettacolo in prima nazionale con Moni Ovadia, Mirna Kassis, Salah Namek e Carla Peirolero, salutato da numerosi applausi. La buona partenza è accompagnata dalla soddisfazione degli organizzatori per il comportamento del pubblico, che ha mostrato non solo di adattarsi ai comportamenti richiesti dalle norme in vigore – distanziamento, sanificazione delle mani, mascherina – ma di avere velocemente capito l’importanza delle prenotazioni anche per gli appuntamenti gratuiti.

Aggiornamenti sul sito www.suqgenova.it