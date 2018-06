Cambio della guardia all’Ufficio Locale Marittimo di Foce del Magra

Da lunedì 25 giugno il 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Alberto Bussolino, Comandante accettante, subentra al 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Giuseppe Palazzolo, Comandante cedente.

Il Comandante Massimo Seno ha ringraziato il Primo Maresciallo Palazzolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il periodo di comando, ricordando in particolare l’attività svolta quotidianamente dal personale dell’ufficio per la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela della sicurezza della navigazione, la vigilanza sul demanio marittimo e la difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento.

Il nuovo Comandante, Alberto Bussolino, già comandante di motovedetta della componente navale della Guardia Costiera, proviene da un periodo di comando di cinque anni presso la sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere.

Il Primo Maresciallo Giuseppe Palazzolo, andrà a ricoprire un nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.