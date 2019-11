Calendario delle Farmacie genovesi 2020: c’è lo sport grazie a Zentiva

Dodici mesi, dodici suggerimenti sui benefici dello sport e dodici prodotti di automedicazione. Questo e non solo nel calendario 2020 “Attiva la vita. Lo sport è da sempre alleato della tua salute”, nella versione locale e nazionale, che nasce dalla collaborazione tra Federfarma Genova e Zentiva, azienda leader nella produzione di farmaci equivalenti e di automedicazione.

Il Calendario della Farmacia 2020 è stato presentato questa mattina, in una conferenza stampa che si è tenuta grazie alla collaborazione di Ascom Confcommercio di Genova presso la Camera di Commercio del capoluogo ligure, alla quale hanno preso parte: Carlo Rebecchi, Presidente di Federfarma Genova; Giancarlo Boero, Vice Presidente Rurale ed Edoardo Schenardi, Segretario. Presente anche il disegnatore Luca Tagliafico che ha realizzato le 12 tavole su sport a Genova. Ospite d’onore la campionessa mondiale di Snowboard Cross, Michela Moioli. A moderare l’incontro il giornalista sportivo, Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport.

“Questo calendario è il numero 31. Il Calendario della Farmacia, nato da un’idea del dottor Paolo Boccardo, è pensato per i genovesi, ma non solo. Grazie a Zentiva quest’anno offre alcuni consigli utili su perché è importante dedicarsi allo sport, anche in modo dilettantistico e su come curarsi in occasione di piccoli malanni e stagionali”, ha spiegato Carlo Rebecchi, Presidente di Federfarma Genova.

“Abbiamo rinnovato la nostra collaborazione con Zentiva perché ci riconosciamo nel loro impegno per la salute di ogni individuo. Promuovere lo sport è importante come alleato della nostra salute, a tutte le età”. Ha detto Edoardo Schenardi.

“Zentiva e Federfarma insieme per essere più vicini a tutti gli italiani con questo utile strumento in dodici pagine con belle immagini, numeri utili nella versione per Genova e consigli, che poi sono gli stessi che noi farmacisti diamo ogni giorno ai nostri clienti. Un omaggio da ritirare gratuitamente nelle nostre farmacie locali ma anche di tutta Italia”. Il commento di Giancarlo Boero.

“Non posso che approvare la scelta di Federfarma e Zentiva di promuovere lo sport come fonte di salute. Lo sport è il mio lavoro e la mia passione, posso dire senza dubbio che praticare una qualunque forma di attività fisica, anche se non da professionista, è un’esperienza che oltretutto arricchisce, perché lo sport e socialità, disciplina e rispetto di sé stessi e degli altri”. Così la campionessa Michela Moioli.

L’edizione disponibile, in circa 130.000 copie, nelle farmacie della città di Genova aderenti a Federfarma, riporta i numeri utili, gli orari di apertura e le indicazioni per scaricare la nuova App “Farmacia vicina”, il tutto veicolato con immagini mensili stilizzate dei luoghi dello sport locali e brevi info sui benefici del praticare un’attività sportiva. La versione nazionale, in 20.000 copie, sarà distribuita su tutto il territorio nazionale ed è stata realizzata sempre grazie al sostegno di Zentiva.

Si presenta con una grafica accattivante stile vintage: per ogni mese un consiglio sui benefici dello sport per la salute e uno su un prodotto di automedicazione per piccoli problemi quotidiani o stagionali. Dodici occasioni per parlare di come lo sport sia benefico per la salute psicofisica, anche in gravidanza; sia un alleato prezioso per prevenire osteoporosi, colesterolo alto, diabete e per contrastare gli effetti del fumo sulla capacità polmonare; un aiuto valido anche in caso di ipertensione perché contribuisce a mantenere sotto controllo il peso corporeo, oltre ad alleviare lo stress. Insomma un prezioso alleato del benessere per vivere meglio e più a lungo.