Calciomercato, oggi apertura ufficiale delle trattative

Appuntamento al Grand Hotel di Rimini per il fischio d’inizio della sessione estiva del calcio-mercato. Buona parte del gotha calcistico, insieme ad agenti e addetti ai lavori, è in partenza per raggiungere la Romagna e timbrare il primo giorno ufficiale designato a incontri e trattative, proposte e accordi. Si apre il sipario. Anche gli emissari del Grifone saranno presenti in forze per aggiornare le situazioni tenute in caldo, in attesa di affondare i colpi al momento opportuno. Il ds Daniele Faggiano sta operando in prima battuta insieme al team di collaboratori che operano all’interno della direzione sportiva e nel settore scouting. Un lavoro certosino che riguarda sia i movimenti in entrata che in uscita.