Genoa in ritiro, Maran: Preparazione differente dal passato

Tutti in ritiro al Tower Airport Hotel di Genova Sestri Ponente, casa base del ‘Grifone, sede oggi della conferenza di presentazione di mister Maran. La prima mezza giornata libera da impegni è stata utilizzata dai giocatori per riposarsi, dopo l’impegnativo programma di questo inizio. “Rispetto ad altre stagioni questa è anomala. E’ stata impostata una preparazione gioco forza differente per arrivare al via del campionato senza sovraccarichi” ha precisato il tecnico rossoblù. Un piano della struttura è stato riservato alla squadra, attesa martedì da una doppia seduta al centro sportivo. A non cambiare è il format, il ritiro funzionale a conoscersi e fare gruppo. Campo e albergo, albergo e campo. Di qui non si scappa.