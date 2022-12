Calcio – Un S. Desiderio per il D. Bosco Sp

La Spezia – Mister Clodio Bastianelli si dice curioso di visionare questo San Desiderio di cui ha sentito dire un gran bene da più voci. Poi però aggiunge: <Noi ad ogni modo giochiamo sempre per vincere; anche se ciò ovviamente non sempre ci riesce…>.

Per la cronaca il S. Desiderio, che in classifica è a metà, è atteso al “Franco Cimma” di Pagliari per le ore 15 di domenica 4/12, nel contesto della 13.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B; arbitro Vergani, guardalinee Preci e Chamchi, tutti di Savona.

Nel Don Bosco Spezia mancherà il difensore Davide Antonelli, squalificato, mentre in prima linea non ci sarà l’infortunato Giacomo Azzaro che però sembra ormai in procinto di rientrare.

Nella foto un momento dell’ultimo allenamento del D. Bosco Sp