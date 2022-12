Calcio – Altri 3 rinforzi per il Cadimare

Cadimare – Sembrano quasi piovere rinforzi, al Cadimare, ma del resto i progressi paiono giustificarlo. Questa volta arrivano in pratica contemporaneamente in tre. Dal Portogallo ecco il centrocampista Gustavo Afonso Calefe, annata 2000, proveniente dalla Serie D lusitana dove militava nel Serzevelo…gli farà compagnia in mezzo al campo Filippo Ambrosi, ingaggiato dal Canaletto Sepor, classe 2002; mentre l’ulteriore rinforzo è un laterale destro che risponde al nome e cognome di Nicola Manfredi, del 2002, proveniente dalla Forza e Coraggio.

Primo banco di prova per costoro dovrebbe essere il Magrazzurri, atteso al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina per le ore 15 di domenica 4/12: per la 13.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B (arbitra Fraticelli, assistenti Salinelli e Conio, tutti di Genova).

Nella foto da sinistra, Ambrosi, Manfredi e Afonso Calefe