Guzzinati e Stefani protagonisti all’ Ippodromo dei Fiori

SAVONA – Andrea Guzzinati e Marco Stefani hanno messo a segno ieri pomeriggio due splendide doppiette all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’ Albenga.

Guzzinati si è aggiudicato la quarta corsa, il Premio San Giovanni Battista, con Flaviana Grif (1’15”3) e la sesta corsa, il premio San Francesco con Dynamite Bar (1’14”3).

Stefani invece ha vinto la seconda corsa del programma, il Premio San Benedetto, con Dede Dell’Olmo (1’14”6) e la quinta cosa, il Premio San Marco, con Easy Quite FBS (1’15”2).

Nelle altre corse successo per Freisa Roc, femmina di 3 anni, figlia di Napoleon Bar e Psiche Roc, guidata da Andrea Demuru, che si è aggiudicata la prima corsa della riunione di trotto, il Premio dei Santi, con il ragguaglio di 1’17”6; Energy Degliulivi, maschio di 4 anni, figlio di Napoleon e Ikea Degliulivi, pilotato da Stefano Manzano, che ha primeggiato nella terza corsa, il Premio San Bernardo, ragguaglio 1’17”3; Dorothy Moon, femmina di 5 anni, figlia di Pascià Lest e Leyra By Pass, guidata da Graziano Reggiani, che è risultata vincente nella settima corsa il Premio San Giuseppe, con il ragguaglio di 1’14”8.

Fra i Vip presenti alla riunione c’era anche un grande campione del mondo del trotto passato, dalla carriera straordinaria: il guidatore Pino Rossi, migliaia di vittorie nel palmares, decine di Gran premi ed anche tre volte vincitore del Derby. CLAUDIO ALMANZI