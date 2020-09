Si alzerà domani dalle ore 19.00 il sipario sulla nuova serie BKT 2020-2021. Nella bellissima location della piazza del duomo di Pisa, infatti, saranno svelati i calendari del prossimo campionato. L’evento è stato voluto fortemente dai presidenti deI Club di B e sarà la giusta occasione per scoprire, a meno di tre settimane dal via del torneo, il cammino dei biancocelesti. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su DAZN, Rai Sport e in streaming sui canali della Lega.