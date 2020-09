Genoa, lezioni di tattica di mister Maran

Se la mattina ha l’oro in bocca, come dice il proverbio, la ricetta è bella che servita. Insieme alle abituali infornate in palestra a gruppo riunito o diviso in drappelli, per circuiti collettivi e individuali, proseguono a menti fresche e ritmo giornaliero le lezioni di tattica di mister Maran assistito dal team di collaboratori. Tra sagome, birilli e coppie sul terreno, le indicazioni filtrano a intervalli regolari dal setaccio del tecnico trentino, calatosi nella nuova avventura professionale con il suo patrimonio di conoscenze e grande entusiasmo. Lavori funzionali alle prime verifiche del campo, derivanti dalle amichevoli infrasettimanali con Carpi e Carrarese alla Sciorba