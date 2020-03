L’Europeo di calcio previsto per questa estate slitta al 2021. È questa la decisione della Uefa emersa nell’incontro odierno con le federazioni. Ora però l’obiettivo è quello di trovare una data utile per le finali di Champions ed Europa League. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe l’ultima settimana di giugno la più probabile per completare entrambi i tornei continentali. In questo scenario, il giorno scelto per l’atto conclusivo della Champions, che si terrà a Istanbul, sarebbe sabato 27 giugno, esattamente tre giorni dopo la sfida di Europa League (mercoledì 24). Durante l’incontro telematico si è parlato anche di cercare di tornare alla normalità, con la possibilità di portare avanti le due competizioni già a metà aprile. In questo modo, il mese perso a causa dell’emergenza coronavirus sarebbe recuperato grazie allo slittamento di Euro 2020. Ora l’incognita è diventata quella di definire il programma del Mondiale per Club, che si sarebbe tenuto nel giugno 2021 con il nuovo format a 24 squadre