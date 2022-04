Calcio, Levanto vuol confermare il buon momento

Levanto – La visita all’ultima in classifica del Girone B di Promozione ligure, il Valdivara 5 Terre, parrebbe per il Levanto occasione egregia (con tutto il rispetto per i beverinesi che in campo sono dignitosi fin dall’inizio del campionato) per proseguire nel suo buon momento confermato anche nel turno precedente interno contro il Don Bosco Spezia.

Ore 15, al “Cipriano Incerti” di Ceparana, arbitra Manzoni di Genova. Sarà meglio darsi da fare, perché quel Little James copn cui inizia la zona-playout ha 3 punti, ma ha anche una partita di meno. Mancheranno quanto meno Moggia e Motto…ma le defezioni sono un callo a cui in casa levantese sono ormai abituati; piuttosto queste le altre partite in programma in quella che è la 26.a giornata: Bogliasco-Goliardicapolis, Don Bosco Spezia-Golfo Pro Recco, Follo San Martino-Forza e Coraggio, Magra Azzurri-Little James, Marassi 1965-Tarros Sarzanese e Real Fieschi-Colli Ortonovo. A riposo la Sammargheritese.