Calcio – I playoff credo del Magrazzurri

Santo Stefano Magra – Per il Magrazzurri l’ideale sarebbe mantenere quello slancio che, nel finale della partita pareggiata nel turno precedente in casa della Tarros Sarzanese, ha consentito nel finale di uscire imbattuti dal “Miro Luperi” dove pur i santostefanesi erano sotto di due reti a non molto dalla fine.

A una carica simile non potrebbe resistere in linea di massima un Little James oggi in zona-playout, nonché apparso in un momento alquanto deficitario nella giornata precedente quando ha ospitato (e perso per due a zero) il Follo San Martino; anche se ivi bisogna allo stesso tempo considerare che i follesi da un po’ di tempo stanno andando a spron battuto…

Il “Magra” ci proverà, senza dubbio, a conservare tale e tanta lena domenica ¾ al “Luigi Camaiora; ore 15: se conta di rientrare in zona-playoff nel campionato di Promozione ligure, Girone B, tanto più che ha un paio di match da recuperare.

Per la cronaca al “Camaiora” arbitra Torriglia di Novi Ligure. Fra i santostefanesi non ci sarà lo squalificato Santunione, Salamina è ancora in via di recupero e Pietra ha tuttora una mano in disuso, infine un altro paio di elementi sono in forse.