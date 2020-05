I club di serie A fanno fronte comune: la volontà unanime, emersa in occasione dell’Assemblea di Lega andata in scena in teleconferenza, è quella di provare a portare a termine la stagione 2019/20. Una presa di posizione importante, che arriva a un giorno di distanza dalle parole di Vincenzo Spadaforariguardanti il necessario accordo da trovare fra la Commissione medico scientifica e la Figc per mettere a punto il protocollo di sicurezza che le squadre dovranno poi adottare per riprendere gli allenamenti.

Un’intesa che rappresenta la “conditio sine qua non” per il ministro dello Sport, a cui il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha dato ragione. “Se sarà possibile giocare, lo faremo rispettando norme e protocolli sanitari”..