Calcio – La Bolanese si rituffa nella Sagra

Bolano – In attesa dell’imminente raduno della sua Prima squadra in vista del prossimo campionato di 1.a Categoria, la Bolanese si tuffa nel secondo “round” (dopo il primo a Luglio secondo tradizione) di quella Sagra dei Panigazzi di sua organizzazione, che non può mancare pure a Ferragosto; banchi aperti in Piazza Castello dalle ore 19: da giovedì 15 a domenica 18 Agosto.

Nel frattempo il sodalizio ufficializza quello che è il suo organigramma societario per la stagione 2024/25…

Presidente – Marco Anastasia.

Presidente onorario – Alessandro Grossi.

Vicepresidente – Matteo Vesigna.

Direttore generale – Luca Adorni.

Direttore sportivo – Cristian Macchini.

Cassiere – Roberto Bonfigli.

Segretario – Gregorio Vesigna.

Magazziniere – Mirko Vesigna.

Consiglieri – Stefano Fiasella, Massimo Anastasia, Alessandro Battaglioli, Diego Ledda, Fabio Gentili, Alessandro Fregosi, Silvio Cuffini, Maicol Granelli, Matteo Spella, Elia Patentini, Ignazio Serio, Marco Giovannini, Paolo Ricciardi e Stefano Argenti.