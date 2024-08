Amt, festa di San Rocco: cambio orario linee bus 735 e 874.

Festa di San Rocco a Serra Riccò, variazioni al servizio della linea 735.

Venerdì 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco (frazione di Serra Riccò) le corse della linea bus 735 Amt in partenza da Bolzaneto e dirette a Pedemonte dalle 17.30 alle 19.30 saranno limitate in località Castagna, da dove ripartiranno come da orario.

Linea 874 Ruta di Camogli, festa di San Rocco – venerdì 16 agosto variazioni al percorso.

In concomitanza della manifestazione “Premio Internazionale Fedeltà del Cane”, che si svolge nella frazione di San Rocco di Camogli, venerdì 16 agosto, dalle ore 8:00 a fine servizio, le corse della linea 874 saranno limitate nel piazzale del parcheggio a pagamento, situato prima del centro abitato. ABov