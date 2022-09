Calcio – Interrogativo Marassi per il “Magra”

Santo Stefano – Magrazzurri di buona lena al lavoro in vista dell’esordio interno in campionato, dopo l’1-1 a Levanto al debutto, in occasione della 2.a giornata che nel Girone B della Promozione ligure gli fa ricevere il Marassi al “Luigi Camaiora” santostefanese: domenica 18/9 alle ore 15.

Stato d’animo ibrido alla vigilia, tra gli azzurri, poiché se incoraggia la sconfitta “casalinga” dei genovesi di fronte al Marolacquasanta (2-1) all’avvio…non ci si scorda d’altronde che nella stagione sportiva scorsa proprio il Marassi fu un po’ la “bestia nera” a domicilio delle squadre della provincia spezzina in generale.

<Vedremo – considera da parte sua il direttore sportivo santostefanese Lorenzo Conti – nel frattempo non si può dire che in Coppa Italia sia andata male, avendo vinto due partite su tre, non ci si può fare gran colpa d’aver perso la qualificazione in uno scontro diretto in casa di una forte Caperanese; in un match per giunta tutt’altro che fortunato per quanto perso di netto. Non malvagio lo stesso avvio in campionato sul campo del Levanto, dove forse si poteva persino vincere, in virtù d’un finale in crescendo>.

Nella foto il Magrazzurri durante la recente presentazione ufficiale