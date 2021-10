Al “F. Cimma” il Don Bosco Spezia, che magari strizza l’occhio alla fuga in vetta al Girone B della Promozione ligure, prende subito la partita di petto e ne scaturisce quell’uno-due in un quarto d’ora che risulterà decisivo. Sullo slancio gli oratoriani continuano a dominare, infatti dopo la bella parata a cui Cantoni chiama S. Sarti, ecco poco prima del riposo un grande Pietra su una stoccata di Romiti…senza che poi Salku riesca ad approfittarne.

Nella ripresa, il Magrazzurri inserisce Santunione in avanti e riporta Casassa dalla destra al centro della difesa, tuttavia i santostefanesi non creano più degli spezzini; per quanto S. Sarti debba sfoderare un paio di “paratone” su Mazzantini e non solo lui. Ad ogni modo palo esterno colto da Santunione poco dopo. Il medesimo Santunione costringe successivamente Sarti a un quasi “miracolo”, ma pure i salesiani fanno la loro parte con un palo sfiorato da Azzaro, uno centrato da Laghezza e un paio di grossi interventi di Pietra (su Murati e Salku). Tuttavia in extremis una rete di Cantoni, su percussione del “solito” Santunione, conferisce un pochino di tensione agli sgoccioli dell’incontro. Da rilevare infine che il “Magra” ha giocato, avendo esaurito le sostituzioni, circa l’ultimo quarto d’ora in dieci: con Casassa fuori.

Tabellino.

D. BOSCO SP – MAGRAZZURRI 2 – 1

MARCATORI: Azzaro al 10’, Romiti al 15’, Cantoni al 90’.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti S., Giordano (50’ Raggi), Campigli, Conti, Bertagna, Laghezza, Del Santo (74’ Murati), Castagnaro, Azzaro (77’ Giannini), Salku, Romiti. A disp. Taggiasco, Adami, Rubertelli, Diop, Agrifogli. All. Buccellato.

MAGRAZZURRI: Pietra, Casassa, Salamina (60’ Salvatori), Macchioni (46’ Montani), Forieri, Cervia, Cariati (79’ Pellegri), Mazzantini, Cantoni, Atzeni (46’ Santunione), Castro (60’ Morettini). A disp. Moretti, Gensi, Capetta, Novelli. All. Novelli A.

Arbitro: Pettirossi di Genova, assistenti Cucchiar e Spinetta, della Spezia.

Note: al 56’ allontanato dalla panchina Sarti A.

Nella foto Nicola Romiti