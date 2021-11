Calcio – Il Magrazzurri vuole continuare così

S. Stefano Magra – La gioventù tiene banco al Magrazzurri. Non era sufficiente un Simone Atzeni che ha segnato 5 col in due partite, fra la doppietta di Marassi e la tripletta alla Tarros Sarzanese, al “Luigi Camaiora”…

<Non mi par vero – considera oggi l’attaccante, classe 2000, ormai rigenerato dal lungo infortunio – di stare così bene, dopo quel periodo buio che pareva interminabile, a un certo punto temevo di cominciare a considerare l’eventualità di smettere col calcio>.

E siccome tutto ciò a quanto pare non bastava, contro la Tarros ecco sbloccare il risultato Marco Conti, esterno-centrocampista classe 2002 che sembra sbocciato una volta per tutte.

<Il passaggio dalla Juniores alla Prima squadra – commenta quest’ultimo – si è sposato alla perfezione con quella che sembra una maturità calcistica da parte mia appena acquisita. Sto veramente bene. Mi trovo benissimo. Speriamo proprio di continuare così>.

Certo. Intanto si torna a Genova, potrebbe essere benaugurante, anche se tanto per cambiare gli assenti abbondano e stavolta l’avversario non è più il Marassi; bensì il Little James (ore 15, domenica 21/11, al “25 Aprile”): arbitra Moro di Novi e si gioca per la 10.a giornata del campionato di Promozione ligure. Girone B.

Nella foto Marco Conti