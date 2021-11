Calcio – Scontro diretto per il Don Bosco Spezia

Ci vorrebbe una terza vittoria consecutiva…che varrebbe per due se non anche di più.

Dopo il 3-1 a danno del Colli Ortonovo ad Avenza e il 4-2 a spese del Levanto a Pagliari, questo Don Bosco Spezia tanto prodigo di gol fa visita ora a quel Golfo Pro Recco che condivide coi salesiani il terzo posto, ma con una partita in meno: batterlo equivarrebbe a un sorpasso e farlo sul suo terreno sarebbe come incamerare 6 punti (gli altri 3 sarebbero quelli sottratti così a questo Golfo che a sua volta concorre all’inseguimento della coppia di testa Forza e Coraggio-Sammargheritese).

In terza posizione, a 2 punti dal tandem al comando, per la verità c’è anche il Bogliasco che a sua volta ha giocato un incontro di meno…ma ora non “divaghiamo”, urge fare punti in quel di Recco, per gli oratoriani. Si gioca alle ore 15 e arbitra Cazacu di Albenga. Rossoneri senza mezza difesa poiché mancano quasi sicuramente gli infortunati Alessandro Bertagna e Filippo Raggi. Infine ecco le altre gare in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, domenica 21/11 è la 10. giornata; Colli Ortonovo-Real Fieschi, Forza e Coraggio-Follo San Martino, Goliardicapolis-Bogliasco, Little James-Magrazzurri, Levanto-Valdivara Cinque Terre, Tarros Sarzanese-Marassi e a riposo la Sammargheritese. Nella foto il direttore sportivo una veduta del “Cimma”