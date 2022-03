Calcio – Il Magrazzurri fa visita alla Tarros

Santo Stefano Magra – L’incognita, in questi casi, è tipica: in quali condizioni, fisiche e psichiche, la squadra si ritrova dopo imprevisto “stop” ? E’ quanto si chiede il Magrazzurri, al ritorno in campo a Sarzana contro la Tarros Sarzanese domenica 27/3 (ore 17, al “Miro Luperi”, arbitra Raggi) all’indomani di due settimane di fermo in campionato, a causa del turno di riposo prima e della pandemia poi. In particolare la seconda interruzione, imprevista, potrebbe avere delle ripercussioni sullo stato di forma del parco-giocatori del “Magra” data l’alterazione di quelli che erano i programmi.

Per la cronaca l’ultimo risultato dei santostefanesi è stato il pareggio in bianco del Follo San Martino, apprezzabile senza dubbio, ma dal sapore interlocutorio poiché ha ritardato ulteriormente il ritorno alla vittoria degli azzurri; i quali sino a poco tempo fa invece vincevano a ripetizione. Ironia della sorte i follesi sono stati pure gli ultimi avversari della stessa Tarros, che a Follo però ha perso 3-2, se ciò a Santo Stefano può far morale…

Vedremo, nel frattempo queste le altre partite in programma nel turno, nl Girone B del campionato di Promozione ligure: Colli Ortonovo-Valdivara 5 Terre, Forza e Coraggio-Real Fieschi, Golfo Pro Recco-Bogliasco, Goliardicapolis-Sammargheritese, Little James-Follo S. Martino, Levanto-Don Bosco Spezia; a riposo il Marassi 1965.

Nella foto, l’allenatore del Magrazzurri, Stefano Paolini