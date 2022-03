Calcio – 2 approcci diversi in Levanto-D. Bosco

Levanto – Sorta di “derby” fra squadre di solito immancabilmente incomplete, causa soprattutto infortuni, domenica 27/3 al “Raso Scaramuccia” levantese fra il Levanto e il Don Bosco Spezia.

Stavolta i padroni di casa recuperano Callo, Motto e Zoppi, ma mancheranno tanto per cambiare di almeno altrettanti. Il Don Bosco magari starà persino peggio.

La differenza se mai sta nelle condizioni psicologiche in cui le due compagini si presentano a Moltedi, dove si gioca alle ore 15, arbitro Viviani di Genova: i locali si sono tirati su, eccome dopo la batosta subita a domicilio dalla Sammargheritese, con la gran rimonta che gli ha permesso di venire via imbattuti da Bogliasco dove alla fine potevano addirittura vincere. Il D. Bosco invece è reduce da due sconfitte di fila e più in generale non vince da oltre un mese (ultimo rovescio quello interno contro un Colli Ortonovo, penultimo in classifica nel Girone B della Promozione ligure, trascinato dalla forza della disperazione).

Tornando ai punti in comune e trasferendoci un attimo al settore giovanile, entrambi soddisfatti i due club delle convocazioni in selezione provinciale in vista dei raduni di lunedì prossimo 28/3, ore 14.30.

Andranno al “Pasquale Berghini” di Sarzana gli Allievi Under 16 …Bravi, Carletti, Ferretti Incerti, Pignotti e Romanelli per quanto riguarda i salesiani; Cappelletti, Colombo e Perrone, per quanto concerne i biancocelesti.

Attesi invece al “Denis Pieroni” spezzino, i Giovanissimi Under 14 Baudone e Colla tra i rivieraschi, D’ Annibale e Parisi fra i rossoneri.

Nella foto, il Direttore sportivo del Don Bosco Sp, Luca Tognetti