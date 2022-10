Calcio – Il Levanto ospita la Caperanese

Levanto – Anche il Levanto non scherza in quanto a defezioni. Fra indisponibilità di vario tipo, contro il San Desiderio domenica 16/10, ore 15 per la 6.a giornata del campionato di Promozione ligure-Girone B mancheranno ai biancocelesti: Barilari, Bonati, Defilippi, Tuvo e capitan Nicora.

Peccato; perché la squadra che mister Dimitri Agata va costruendo sembra un vero gioiellino, nel turno scorso ha giocato pressoché alla pari di fronte a una capolista Molassana Boero candidata a “uccidere” il raggruppamento, per quanto quest’ultima alla fine si sia imposta per due e zero (difetti di praticità da parte levantese…il resto al “Raso Scaramuccia” di Moltedi l’ha fatto Ricciardulli con quella doppietta).

Comunque il S. Desiderio, che peraltro è un punto dietro ai rivieraschi a centroclassifica, nel turno scorso ha avuto bisogno di una buona dose di fortuna per imporsi in casa al Marolacquasanta. Profumo di riscossa ?

