Calcio – Visita il “Magra” un D. Bosco in salute

La Spezia – Il Don Bosco Spezia sta bene, parola del suo allenatore, Clodio Bastianelli. La vittoria molto netta su un pur ostico Little James, domenica scorsa, avrebbe rigenerato una che in effetti ne aveva bisogno.

<Ciò non toglie – precisa però mister Clodio medesimo – che domenica prossima andiamo a Santo Stefano Magra con sommo rispetto per il Magrazzurri e il suo stesso terreno di gioco dalle caratteristiche ormai non frequenti in giro>.

L’ottimismo che si respira in casa salesiana è probabilmente dovuto pure alla disponibilità pressoché totale del parco-giocatori, ormai quasi raggiunta, posto che poi qualcuno dovrà comunque restare fuori oppure in panchina. A tale stregua l’unica eccezione rimane quella di capitan Lele Giordano, il quale non ha ancora smaltito la lunga squalifica, il centro della difesa dovrà pertanto fare di nuovo a meno di lui.

Rientra invece l’altro squalificato Matteo Napoletano.

Nella foto tutti a rapporto da coach Bastianelli