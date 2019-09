Calcio, il Follo ricorda ancora Maurizio De Fraia

In arrivo al Follo Calcio l’edizione 2019 di quel Memorial “Maurizio De Fraia” intitolato all’indimenticabile centrocampista dello Spezia di fine Anni Settanta: annata interessata questa volta quella 2008 della categoria Esordienti. Questo il programma alla Cittadella dello Sport follese domenica prossima 29/9…

Armando Picchi, Bogliasco e Spezia nel Girone A, Follonica Gav. e Oltrera Pontedera col Follo nel B; nel C Empoli, Lido di Camaiore e Psg Rapallo, A. Lucca nel D insieme a Entella e Venturina.

Ore 9.30 Bogliasco-Spezia e Rapallo-Lido di Camaiore / 10 Follo-Oltrera e A. Lucca-Entella / 10.30 Picchi-Bogliasco ed Empoli-Psg Rapallo / 11 Follonica-Follo e Ventura-A. Lucca / 11.30 Spezia-Picchi e Lido di Camaiore-Empoli / 12 Oltrera-Follonica ed Entella-Venturina.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15 un Gruppo Oro per chi ha vinto i raggruppamenti “mattutini”, uno Argento per chi vi è arrivato secondo e uno Bronzo per le squadre giuntevi terze (premiazioni per tutti verso le 18.15).

Il capitolo finale della Follo Cup per i Pulcini della classe 2009, “saltato” nel frattempo la domenica prima per via dell’allerta meteorologica, sarà recuperato molto probabilmente domenica 20 Ottobre.