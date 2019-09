Ad Andora avvicendamento al Comando di Capo Mele

SAVONA. 26 SETT. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di avvicendamento ai vertici del Comando del Distaccamento dell’Aeronautica Militare a Capo Mele. Il passaggio di consegne fra il Tenente Colonnello Francesco Santucci, Comandante uscente ed il Tenente Colonnello Andrea Giovannelli, Comandante subentrante, è avvenuto alla presenza del Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, Comandante la 1^ Regione Aerea.

Alla cerimonia hanno preso parte anche le massime autorità religiose, civili e militari a livello provinciale e regionale ed il sindaco di Andora Mauro De Michelis.

Durante il suo saluto di commiato, il Colonnello Santucci ha evidenziato le principali attività svolte dal Distaccamento durante il periodo di comando, ed ha ringraziato il Comando della Prima Regione Aerea ed il suo Quartier Generale per il constante supporto ricevuto. Ha rivolto un sentito ringraziamento al personale militare e civile del Distaccamento, cui va innanzitutto il merito per gli obiettivi conseguiti. Il Colonnello Santucci ha infine ringraziato ed offerto il suo caloroso saluto alle autorità religiose, militari e civili e a quanti, con la loro presenza, hanno voluto condividere un momento estremamente significativo della carriera di un militare, testimoniando il forte legame storico esistente e la loro vicinanza all’Aeronautica Militare del Ponente ligure.

“Un incarico svolto in anni – ha detto Santucci- in cui la Forza Armata ha subito profondi cambiamenti e nei quali l’obiettivo principale era quello di mantenere la massima efficienza per l’assolvimento dei compiti con efficacia e in sicure. Avete operato con vera dedizione, professionalità ed intelligenza, al di sopra di ogni mia aspettativa. Di tutto ciò vi sono grato. Il Distaccamento Aeronautico di Capo Mele è, oggi, una realtà coesa che ha raggiunto importanti traguardi in diversi ambiti, dalla capacità di supporto logistico alla proposta di ottimi standard qualitativi nell’offerta al Personale di servizi di Protezione Sociale. Risultati che testimoniano l’importanza rivestita dal “fattore umano” come strumento abilitante e fondamentale al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Superiori Autorità”.

Il Colonnello Francesco Santucci andrà a ricoprire un importante incarico nell’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, a Roma.

Ha preso quindi la parola il Colonnello Giovannelli: “ Mi appresto – ha detto il nuovo Comandante- a ricevere un importante incarico: la responsabilità e la fortuna di continuare su di un solco egregiamente tracciato dal mio predecessore. Ringrazio le autorità locali per l’ accoglienza sincera e cordiale. Mi auguro di proseguire il cammino mantenendo e migliorando le sinergie tra le componenti dello Stato che insistono sul territorio allo scopo di fornire servizi sempre più consoni alle aspettative dei cittadini”.

In conclusione il Generale Frigerio, nel ringraziare il Colonnello Francesco Santucci per l’eccellente, attenta e appassionata opera posta in essere e tutto il personale del Distaccamento, per gli importanti traguardi raggiunti, ha augurato al Colonnello Giovannelli le migliori fortune per l’ incarico assunto, sottolineando l’importanza dei compiti logistici del Distaccamento, che rappresenta un nevralgico organismo di particolare protezione sociale e di supporto logistico per gli Enti Aeronautici della riviera del ponente ligure.

CLAUDIO ALMANZI