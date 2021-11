Calcio – Il Don Bosco Spezia risorge ad Avenza

La Spezia – A 3-1 subito in casa, quello di una settimana prima di fronte alla co-capolista Forza e Coraggio, altro 3-1 dato in trasferta e cioè questo inferto al Colli Ortonovo: insomma il Don Bosco Spezia sa reagire e rispondere per le rime, non a caso si rifà sotto, dietro al quartetto di testa in zona-playoff.

Per la cronaca tutto nella ripresa ad Avenza, quando gli spezzini si portano subito in vantaggio grazie a uno spunto di quel Naclerio che a suon di gol si sta imponendo come titolare, la reazione locale porta al pareggio di Cucurnia poco prima della mezz’ora (su una palla respinta dalla traversa in occasione di un calcio piazzato di Musetti); ma quasi non c’è per i padroni di casa nemmeno il tempo di gioire, poiché un intervento del portiere Cozzolino porta un paio di minuti più tardi al nuovo vantaggio ospite, su rigore trasformato dal “solito” Naclerio. Infine, al penultimo minuto, ecco Romiti chiudere tutte le discussioni.

Questi per concludere gli altri risultati in quello che, anche nel girone B del campionato di Promozione ligure era il 9.o turno…Forza e Coraggio-Valdivara 5 Terre 4-0, Golfo Pro Recco-Sammargheritese 1-0, Little James-Real Fieschi 2-0, Levanto-Bigliasco 3-2, Marassi-Magrazzurri 0-2, Tarros Sarzanese-Follo San Martino 2-2 e a riposo la Goliardicapolis.

Tabellino.

COLLI ORTONOVO – D. BOSCO SPEZIA 1 – 3

MARCATORI: Naclerio al 47’ e su rig. al 75’, Cucurnia al 73’, Romiti all’ 88’.

COLLI ORTONOVO: Cozzolino, Ferulli (70’ Devitti), Rouiched; Ceccarelli (70’ Tioli), Palagi, Musetti L.; Lorenzini F. (57’ Ninotti), Cucurnia N., Pannone; Musetti N. e Lorenzini N. All. Cucurnia.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Castagnaro, Salku; Giordano, Bertagna, Campigli; Azzaro (76’ Laghezza), Vicini, Naclerio (80’ Giannini); Agrifogli e Romiti. All. Buccellato.

ARBITRO: Bagnato di Genova.

Nella foto un momento dell’incontro