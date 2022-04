Calcio – Il D. Bosco Sp riceve la “Samm”

La Spezia – Il Don Bosco Spezia spera in un “replay” della partita in cui è risorto, meno di un mese fa dopo prolungato periodo gramo, al “Franco Cimma” contro niente meno che l’attuale capolista Golfo Pro Recco. A Pagliari fu tre a zero, nel frattempo i salesiani hanno continuato a mietere punti, adesso ci vorrebbe un risultato analogo contro una “certa” Sammargheritese; per assumere la carica più ideale all’imbocco del “rush” finale di questo campionato di Promozione ligure, Girone B, in cui i salesiani sono tuttora in piena zona-playoff (e chissà che non aspirino anche a di più…). Si gioca domenica 24/4 alle ore 15, al “Cimma”, direzione arbitrale di Isnardi di Albenga. Rossoneri quasi al completo.

Nel frattempo, gran soddisfazione nel settore giovanile oratoriano per la ridda di convocati dalla federcalcio in vista del Torneo delle Province, che si giocherà il mese prossimo fra le rappresentative provinciali della Liguria. Il selezionatore Giuseppe Zuccarelli ha richiamato infatti gli Under 16 rossoneri: Berti, Ferretti Incerti, Galloro, Pavia, Pignotti, Raso e Romanelli. Tra gli “U14” riconvocati invece, da mister Omar Mannini, Bisogno e D’ Annibale.

Nella foto il “bomber” Antonio Naclerio