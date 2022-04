International Portofino’s Week, 18° Tino Island Trophy

Si è svolta il 23 aprile 2022 la regata del 18° Tino Island Trophy, da quest’anno intitolato a Patrizia e Bruno Fragiacomo che furono, per il Circolo Nautico Rapallo, gli ideatori di tale manifestazione. Lo scorso anno Patrizia è venuta a mancare a pochi anni dalla scomparsa di Bruno e il Circolo Nautico Rapallo ha sentito l’esigenza di ricordarli dedicandogli questa manifestazione alla cui creazione e continuità avevano tanto conto contribuito.

Veniamo ora alla cronaca. La regata, aperta alle classi ORC e libera con tre percorsi diversi, vedeva iscritte di 13 barche; 4 nella classe ORC 2, 9 nella classe Libera di cui 5 con boa al Mesco e 4 con boa alle vasche di allevamento di Lavagna. La partenza, con vento sui 15/20 e mare molto formato, è stata regolare ma nel corso della giornata il vento si è intensificato fino a 25 nodi con onde in aumento. La situazione meteo difficile ha provocato guasti in attrezzature di bordo di alcuni partecipanti tanto da determinare qualche ritiro dalla competizione senza peraltro incidenti o infortuni agli equipaggi. Nella classe libera con percorso alle vasche di Lavagna ha tagliato il traguardo Romola di Manlio e Stefano Meriggi del CN Rapallo, con notevole vantaggio sul secondo Taipan di Giancarlo Olderico del CN Rapallo. Nella classe libera con boa al Mesco, prima all’arrivo, sotto una pioggia scrosciante è Aria di Luiciano Azzimonti del CN Rapallo e a 15 minuti circa l’una dall’altra Sakura di Andrea Giuseppe Busso dello YC Chiavari e Speedster di Maria De Leo della LNI Quinto, rispettivamente seconda e terza. Per la classe ORC, la più colpita da problemi a bordo, arriva prima e sola Alebi di Massimo Arrighi dello Yacht club di Chiavari 22.04.40, che ha percorso la distanza Rapallo – Isola del Tino- Rapallo in 11 ore 59 minuti e 40 secondi.

La premiazione si terrà domenica 1° maggio al termine delle regate tra le boe relative alla Portofino’s week che si svolgeranno nei giorni 30 aprile e 1° maggio in tale occasione verrà assegnato anche il premio speciale per la classifica combinata delle due regate.

www.circolonauticorapallo.it