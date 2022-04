Calcio – Magrazzurri in cerca di rilancio

Santo Stefano Magra – Tenta il rilancio, il Magrazzurri, all’indomani del tre a zero buscato all’ “Astorre Tanca” dalla Forza e Coraggio. In fondo in casa della co-capolista si può anche perdere netto, nel frattempo c’è stata la sosta pasquale per ritrovarsi, altresì si riprende sul campo amico…contro un avversario tutt’altro che trascendentale quale il Colli Ortonovo. I fattori per tornare a vedere il “Magra” bello e vincente di poco tempo fa insomma sembrano esserci, ora parola al campo domenica 24/3 (ore 15) al “Luigi Camaiora” santostefanese, arbitraggio a cura di Mazzoni di Chiavari.

Questi poi gli altri incontri in programma, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, nel turno: Don Bosco Spezia-Sammargheritese, Follo San Martino-Levanto, Marassi 1965-Forza e Coraggio, Real Fieschi-Golfo Pro Recco, Tarros Sarzanese-Little James e Valdivara 5 Terre-Goliardicapolis; a riposo il Bogliasco.

Nella foto la panchina del Magrazzurri in un recente incontro