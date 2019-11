Calcio – Il Cadimare vince il recupero e torna al comando

Spezia – Al “D. Pieroni” il Cadimare alla lunga piega un coriaceo Colli Ortonovo e, approfittando della mancata vittoria della Forza e Coraggio nell’altro recupero (in casa del Levanto) in provincia, la aggancia in vetta alla classifica del Girone B del campionato di Promozione ligure.

Cronaca…

Al 1′ doppio intervento di Simone Sarti, dapprima su Verona, quindi su Panico.

Al 6′ i padroni di casa rispondono con un palo di Giannini.

All’ 11′ Bertagna fa la barba al palo su calcio d’angolo di Lunghi.

Al 14′ Lapperier coglie con un tiro-cross la parte superiore della traversa.

Al 18′ fuori di un soffio una conclusione di Bertagna.

Ripresa…

Al 2′ parata da Sarti una stoccata di Leonardi.

Al 5′ Verona sfiora di testa la traversa su una punizione-cross di Palagi.

All’ 8′ un’ “incornata” di Bonelli su tiro dalla bandierina di Vacchino è alta di un nonnulla.

Al 10′ S. Sarti sventa in corner una punizione -cross di Verona.

Al 14′ Gambino sblocca il risultato da lontano.

Al 21′ fuori di pochissimo una conclusione di Verona su appoggio di Musetti su piazzato.

Al 22′ Verona calcia a lato solo davanti al portiere avversario.

Al 25′ capitan Lunghi sblocca lo “score”; su rigore procurato da Cupini.

Al 28′ Bonelli pareggia sempre su penalty: guadagnato da Vacchino.

Al 35′ Cupini “salta” il portiere su tocco di testa di Giannini e riporta in vantaggio gli ospiti.

Al 40′ Lunghi mette al sicuro il risultato su calcio franco.

Al 44′ Sarti S. è bravo a neutralizzare una punizione di Vacchino.

CADIMARE – COLLI ORTONOVO 3 – 1

MARCATORI: 70′ Lunghi su rig., 73′ Bonelli su rig., 80′ Cupini, 85′ Lunghi.

CADIMARE: Sarti S., Rossi (61′ Cidale e 76′ Crafa), Lapperier; Cutugno, Forieri, Bertagna; Del Santo, Sarti A., Giannini; Lunghi e Imperatore (65′ Cupini). A disp. Uras, Amalfitano, Agrifogli. All. Buccellato.

COLLI ORTONOVO: Cozzolino, Leonardi (91′ Lorenzini), Palagi; Gambino, Ceccarelli (83′ Mancuso), Bonelli; Verona, Cucurnia, Panico; Musetti e Vacchino. A disp. Blandi, Del Bravo, Ferulli, Ninotti. All. Cucurnia.

ARBITRO: Mazzoni di Chiavari.

Nella foto Giannini nelle maglie della difesa avversaria al “Pieroni”