Football americano – Ai Red Jackets serve immediato riscatto

Sarzana – Superata per 33-22 l’ Under 19 dei Red Jackets Sarzana, a Ciampino, da quei Ducks Roma che così fortificano ancor più la prima posizione nel Girone C del campionato di categoria della Fidaf: o Federazione Italiana Di American Football.

In ragione appunto della forza degli avversari, la battuta d’arresto era da porre in preventivo, però adesso i “Reds” sono stati scavalcati in seconda posizione nel raggruppamento dai Guelfi che a Firenze hanno surclassato con un 60-6 il “fanalino” di coda Warriors Bologna…tuttavia il potenziale rimedio è subito in arrivo, poiché domenica prossima 17/11 proprio i fiorentini sono attesi dai sarzanesi, alla Bradia; ore 14.30 al campo sportivo “Isoppo”.

Per la cronaca contro le “Papere” capitoline una volta in touchdown Bertorelli su lancio e due volte Ghelfi, una su intercetto e una lanciato sempre dal quarterback Costantini, il quale s’è preso pure la soddisfazione di una trasformazione di mano (di Gregorini di piede le altre due trasformazioni).