Calcio – Il Cadimare pareggia a Ronco Scrivia

Cadimare – Il Cadimare esce imbattuto da Ronco Scrivia, non facile però capire quanto soddisfatto, non a caso i bianconeri hanno cercato fino all’ultimo la vittoria non meno dei padroni di casa. Alla fine tutte e due le squadre quarte in classifica.

Cronaca…

Al 9’, dopo un paio di insidie portate da Agrifogli sull’altro fronte, locali in vantaggio con Molon che è il più lesto su un pallone respinto dalla traversa su tiro-cross di Leto servito su corner da Tosonotti (già pericoloso un paio di minuti prima).

Al 45’ i cadamoti, dopo vari tentativi un po’ imprecisi di pareggio, ci riescono allorché A. Sarti sfrutta uno sbandamento difensivo avversario sull’ennesima percussione di uno scalpitante Giannini.

Ripresa…

Al 5’ Fassone finisce a terra in area in occasione di un contrasto con Costa, proteste dei ronchesi, ma è lo stesso Fassone a prendersi l’ammonizione per aver troppo reclamato il rigore; o forse per simulazione.

Al 44’ S. Sarti, già provvidenziale su Mukaj qualche minuto prima, è bravissimo su un calcio piazzato del medesimo Fassone.

In tempo di recupero Cupini manca l’ultimissima “chance3 della partita.

Questi infine gli altri risultati in quella che nel campionato di Promozione ligure, ivi Girone B, era la 13.a giornata: Bogliasco-Marassi 1965 1-2, Don Bosco Spezia-Sammargheritese 1-2, Forza e Coraggio-Golfo Pro Recco 2-2, Goliardicapolis-Levanto 0-0, James-Canaletto Sepor 0-2, Ortonovo-Real Fieschi 3-2, Valdivara Cinque Terre 5-Magra Azzurri 0-0.

Tabellino

VALLESCRIVIA – CADIMARE 1 – 1

MARCATORI: Moloni al 9’ e Sarti A. al 45’.

VALLESCRIVIA: Secondelli, Matranga, Norrito; Prestia, El Atiki (60’ Mazzolini), Pasqui (30’ Cardini); Leto, Vaccaro, Molon (70’ Vicini); Fassone e Tosonotti (65’ Ricci). All. Amirante.

CADIMARE: Sarti S., Costa, Lapperier; Bertagna, Forieri, Moussavi; Del Santo, Sarti A., Giannini (75’ Cupini e 85’ Amalfitano); Agrifogli e Cidale (80’ De Sogus). All. Buccellato.

ARBITRO: Ermini di Genova.

Nella foto il Cadimare all’attacco in una gara recente