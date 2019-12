Pallavolo – Autorev Spezia ko senza la Sgherza

La Spezia – Poco da fare a Crema, in casa di una Enercom che così peraltro la sorpassa in classifica, per un Autorev La Spezia peraltro privo dell’indisposto “bomber” Alessia Sgherza. A proposito di individualità comunque, nel complesso positivo l’esordio in bianconero della fresca arrivata Margherita Giani al centro, inoltre le spezzine sono tuttora in una tranquilla posizione centrale in graduatoria.

Per la cronaca nell’ Autorev Sp la Re e la Rolla alzatori con la Tesconi opposto, la Maestri e appunto la Giani in alternanza con le stesse Leri e Gianardi in mezzo, la Fusani e la D’ Ambrosio schiacciatori con la Vita libero.

Tra le lombarde la Nicoli in costruzione e la Giroletti in diagonale, la Frassi e la Diagne centrali, la Pinetti e la Cornelli alla schiacciata (dove s’è vista pure la Cattaneo) con la Labadini libero; entrate in battuta anche la Mosca e la Fugazza.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie B2 femminile di pallavolo, ivi Girone B, era l’ 8.a giornata: Ceramsperetta Cusano Milanini – Delta Gorgonzola Mi 3-0, Civiemme Campagnola Re – Busa Foodlab Gossolengo Pc 0-3, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Tomolpack Marudo Lo 3-2, Nure Piacenza –Volley Gussago Bs 3-1, Rubierese Rubiera Re – Interclays Arbor Reggio Emilia 3-0, Stadium Mirandola Mo – Real Brescia 3-2.

Ne consegue una classifica che recita…

Busa Foodlab Gossolengo punti 21, Ceramsperetta Cusano Mi 20, Rubierese Volley Rubiera Re 19, Stadium Mirandola Mo e arbor Interclays Reggio Emilia 15, Nure Volley Piacenza 14, Enercom Crema Cr 13, Civiemme Campagnola Reggio E. e Autorev Sp 11, Delta Gorgonzola Mi 9, Real Brescia 7, Volley Gussago Bs e Tomolpack Marudo Lo 5, Linea Saldatura Bedizzole Bs 3.

Tabellino.

ENERCOM CREMA – AUTOREV SPEZIA 3 – 0

SET: 25 – 21 / 25 – 15 / 25 – 23.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Re 3, Rolla 0, Tesconi 14, Maestri 0, Giani 5, Leri 0, Gianardi 0, Fusani 14, D’ Ambrosio 3, Panciroli 0, Vita libero; n.e. Canossa. All. Damiani e Pascucci.

ENERCOM CREMA: Cornelli, Giroletti, Nicoll, Venturelli, Cattaneo, Frassi, Mosca, Fugazza, Pinetti, Diagne, Labadini libero; n.e. Negri, Fioretti, Cazzamali. All. Moschetti.

ARBITRI: Longoni e Celotti.

Nella foto la coreografia creata dai tifosi cremesi