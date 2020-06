Calcio, Gravina: Ripresa Serie A orgoglio per tutti

Il presidente della FIGC Gravina saluta con entusiasmo il ritorno del calcio giocato dopo mesi di sospensione per il Covid 19.

Settimane di polemiche fino alla quadra che ha permesso la ripresa con le semifinali di Coppa Italia in questo week end appena trascorso con Napoli e Juve in finale.

“Sono riuscito a gioire pensando tra l’altro ad una strana coincidenza. Ieri sera, proprio in coincidenza di quel preciso instante, avremo dovuto inaugurare l’Europeo con Italia-Turchia a Roma. E per coincidenza è ripartito il calcio italiano e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo ma anche per tanti appassionati di calcio”.