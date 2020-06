Non è ancora certa la sede della prossima finale di Champions League, che è stata spostata a fine agosto.

L’ipotesi più accreditata – ma attenzione, non definitiva – riguarda Lisbona, in Portogallo. La Uefa sta valutando molto seriamente anche il dossier Germania, con particolare attenzione a Francoforte. Candidatura per la quale si è sbilanciato Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht. Nelle ultime ore si è autocandidata Madrid, dove si è svolta l’ultima finale, vinta dal Liverpool al Wanda Metropolitano. Fino al 17 non andrà esclusa nessuna ipotesi, comprese quelle relative a città il cui nome fino a questo momento non è mai emerso. Tenendo ben presente il punto di partenza, che coincide con quello di arrivo: i tifosi entreranno allo stadio.