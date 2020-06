A Genova Cornigliano, in via Malaspina, si è rischiato la tragedia. Un bambino di cinque anni stava giocando sul balcone di casa al primo piano quando è caduto di sotto. Il bimbo era in casa con la mamma.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia.

Il bimbo è stato portato in codice rosso al Gaslini, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe sporto e avrebbe perso l’equilibrio