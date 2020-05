Calcio, FIGC al lavoro su protocollo da presentare a Governo

La FIGC è al lavoro per stilare il protocollo da presentare al Governo nella giornata di lunedì.

Dopo aver riveduto l’ok definitivo al protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi, la Federazione è adesso al lavoro per stilare il vademecum da seguire in caso di ripresa della Serie A nel mese di giugno.

Test sierologici che danno l’esito in pochi minuti – I nodi principali al momento riguardano la quarantena di squadra (punto messo in stand-by, in attesa di capire come si evolverà la curva dei contagi) e i tamponi. Viste le difficoltà nel procacciare questi ultimi in ampie quantità, l’idea è quella di sostituirli in parte con i test sierologici e sono in via di approvazione dei kit che danno l’esito in pochi minuti.

Squadra sempre isolata – Per i viaggi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, il mezzo consigliato è il pullman, ma se fosse necessario prendere il treno sarà obbligatorio viaggiare in carrozze esclusive. Per l’aereo, obbligtorio utilizzare l’imbarco sottobordo. Negli hotel, sede della trasferta, dovranno essere previsti accessi, percorsi e zone riservate – sala mensa compresa – per evitare contatti col personale della struttura.