Calcio – Due dubbi nel Cadimare

La Spezia – Doppio interrogativo per il Cadimare che domenica 16/10, ore 15 al “Denis Pieroni”, ospita il forte Bogliasco per la 6.a giornata del campionato di Promozione ligure; Girone B. Alla Pieve mancherà quasi sicuramente di nuovo il centrattacco Rolla, qualche speranza in più di recuperare magari per un soffio il fantasista Mazzucchelli, mentre dovrebbe essere impiegato stavolta a tempo pieno la mezzapunta/esterno di fresco arrivo Nardini (ex “vivaio” della Sampdoria).

I cadamoti ci provano…da quell’ultimo posto in classifica occorre togliersi al più presto. Intanto questi gli altri incontri in programma nel turno: Follo-Golfo Pro Recco, Levanto-San Desiderio, Little James Genova-Vallescrivia, Magrazzurri-Don Bosco Spezia, Marassi-Caperanese, Maroacquasanta-Tarros Sarzanese e Molassana Boero-Sammargheritese.

Nella foto il Cadimare