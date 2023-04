Calcio, Don Bosco Spezia a San Desiderio

La Spezia – Per la 13.a giornata, terzultima della “regular season”, il Don Bosco Spezia fa visita a quel San Desiderio che di solito miete buona figura in provincia della Spezia.

<E’ ancora vivo nei nostri ranghi – per esempio ricorda lo stesso allenatore salesiano Clodio Bastianelli – il ricordo della sconfitta che ci imposero per uno a zero nel turno d’andata, da noi, giocando in dieci buona parte della partita>.

Per l’occasione sembra esserci per il tecnico una difesa (e non solo…) da reinventare, perché tre della mezza dozzina di giocatori che la Prima squadra deve “prestare” alla Juniores impegnata con la Tarros Sarzanese nei playout della categoria Juniores, sono difensori: oltretutto ci sono capitan Giordano e Boggio molto difficilmente disponibili.

Per la cronaca si gioca domenica 2/4, ore 15, a S. Desiderio; arbitro Gardella di Chiavari con assistenti Galante e Muschetti di Genova. Per gli oratoriani partenza in tarda mattinata con “stop” a Recco per il pranzo.