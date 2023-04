Genova Cornigliano, 80enne investita da un’auto. E’ grave, ricoverata in codice rosso.

Una signora dell’età di 80 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto verso le ore 10,30 di oggi sabato 1 aprile in via San Giovanni d’Acri, nel quartiere di Cornigliano. Per il violento colpo la signora è stata scagliata a terra riportando gravissime ferite.

Soccorsa dai passanti, dopo aver constato le gravi ferite dell’anziana, hanno chiamato l’auto medica Golf 4 e un’ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena. Dopo i primi accertamenti del personale paramedico la pensionata è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno diagnosticato il codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunta anche la polizia locale che ha raccolto gli elementi utili alla ricostruzione di quanto avvenuto. Gli agenti hanno sottoposto il conducente dell’automobile ai controlli per rilevare eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti.

Per l’autista dell’auto c’è ipotesi di accusa di lesioni colpose.

Un altro incidente è avvenuto intorno alle ore 9.45 in via Settembre. Coinvolto il conducente di una moto e un passante. Due persone sono state portate in codice giallo in ospedale, una persona al San Martino e l’altra al ospedale Galliera. ABov